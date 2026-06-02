Visita González Mallo
(Viuda de Francisco Suárez Martínez) (Vecina del lugar de As Bouzas - Sofán)
Falleció a los 94 años de edad, confortada con los AAEE.
l D.E.P. l
Su familia RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral de entierro que se celebrará hoy miércoles, con salida del tanatorio a las cinco menos cuarto de la tarde hacia la iglesia y cementerio parroquiales de San Salvador de Sofán. Hogar Funerario: Tanatorio Virxe Milagrosa (Sofán).
Sofán (Carballo), 3 de junio de 2026 Grupo Funerario Virxe Milagrosa - Santa Marta