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Diario de Ferrol

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Visita González Mallo

(Viuda de Francisco Suárez Martínez) (Vecina del lugar de As Bouzas - Sofán) 

Falleció a los 94 años de edad, confortada con los AAEE. 

l D.E.P. l

Su familia RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral de entierro que se celebrará hoy miércoles, con salida del tanatorio a las cinco menos cuarto de la tarde hacia la iglesia y cementerio parroquiales de San Salvador de Sofán. Hogar Funerario: Tanatorio Virxe Milagrosa (Sofán).

Sofán (Carballo), 3 de junio de 2026 Grupo Funerario Virxe Milagrosa - Santa Marta