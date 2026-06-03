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Diario de Ferrol

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Antonio Suárez Rodríguez

Falleció el día 1 de junio, a los 82 años de edad, confortado con los Auxilios Espirituales. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. El funeral de cuerpo presente se oficiará hoy miércoles, día 3, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa María de Bértoa (Carballo). A continuación, recibirá sepultura en el cementerio parroquial, favores por los que anticipan gracias. La salida del tanatorio se efectuará a las cinco menos cuarto de la tarde. Tanatorio San Antonio de Carballo, sala nº 2.

Bértoa (Carballo), 3 de junio de 2026 Pompas Fúnebres San Antonio