Manuel Domínguez Pazos

(Manolo do Miramar)

Falleció el día 2 de junio de 2026, a los 78 años de edad, confortado con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Salida del tanatorio, miércoles día 3 a las cuatro y cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de Santa María de Muxía y sepelio a continuación en el cementerio vecinal de San Roque de Moraime. Tanatorio de Muxía, velador nº 3.

Muxía, 3 de junio de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños