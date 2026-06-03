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Diario de Ferrol

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María Vázquez Lago

(Viuda de Benigno Santamaría) 

Falleció el día 2 de junio de 2026, a los 96 años de edad, confortada con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, el miércoles, día 3, a las cuatro menos cuarto de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Juan de Sardiñeiro y sepelio a continuación en el cementerio de dicha parroquia. Tanatorio A Xunqueira: Velador nº 4.

Cee, 3 de junio de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños