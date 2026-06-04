José Lema Facal

Falleció el día 3 de junio, a los 92 años de edad, confortado con los Auxilios Espirituales.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de cuerpo presente que se oficiará hoy jueves, a las siete de la tarde, en la iglesia parroquial de San Lorenzo de Agualada. A continuación, sus restos mortales serán incinerados en la intimidad familiar, favores por los que anticipan gracias. La salida del tanatorio se efectuará a las siete menos cuarto de la tarde. Tanatorio San Antonio de Agualada, sala nº 1.

Agualada (Coristanco), 4 de junio de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños