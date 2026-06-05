José María Serrano Abeleira

(Viudo de Virginia Fraga López)

Falleció ayer, a los 92 años de edad, confortado con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy viernes, con salida del tanatorio a las cuatro y media de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio, a continuación, en la iglesia y cementerio parroquiales de San Benito de Golmar (A Laracha). Tanatorio de Laracha: Velador nº 2.

Galmar (A Laracha), 5 de junio de 2026. Tanatorios Grupo Bergantiños