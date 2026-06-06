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Diario de Ferrol

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Juan Pedro Regueira González

Falleció ayer, a los 72 años de edad, confortado con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy sábado, con salida del tanatorio a las doce del mediodia. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Carballo. Incineración a continuación en la intimidad familiar. Tanatorio Bergantiños: Velador nº 8. Avda. Finisterre, nº 62 (Carballo).

Carballo, 6 de junio de 2026.  Tanatorios Grupo Bergantiños