Salvador Rodríguez Fernández

Falleció ayer, a los los 80 años de edad, confortado con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. Conducción del cadáver hoy sábado con salida del tanatorio a las seis y media de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la Iglesia y cementerio parroquiales de San Juan de Xornes- Ponteceso. Tanatorio de Ponteceso: Velador nº 3. C/ Aduana, s/n. Tel. 981 714 639. Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Xornes (Ponteceso), 6 de junio de 2026. Tanatorios Grupo Bergantiños