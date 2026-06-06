Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Salvador Rodríguez Fernández

Falleció ayer, a los los 80 años de edad, confortado con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. Conducción del cadáver hoy sábado con salida del tanatorio a las seis y media de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la Iglesia y cementerio parroquiales de San Juan de Xornes- Ponteceso. Tanatorio de Ponteceso: Velador nº 3. C/ Aduana, s/n. Tel. 981 714 639. Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Xornes (Ponteceso), 6 de junio de 2026.  Tanatorios Grupo Bergantiños