Vicente Blanco Calviño

Falleció el dia de ayer, a los 74 años de edad después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Día del entierro: sábado. A las cinco y media de la tarde salida de la casa mortuoria hasta la iglesia parroquial de: San Vicente de Carres donde a las: Seis de la tarde se celebrará el funeral de cuerpo presente, terminado este se procederá a dar cristiana sepultura en el panteón familiar. Casa mortuoria: Velatorios la Merced- la Traviesa nº4 (Oza dos Ríos).

Carres (Oza Cesuras), 6 de junio del 2026. Funeraria La Merced