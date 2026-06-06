Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Vicente Blanco Calviño

Falleció el dia de ayer, a los 74 años de edad después de recibir los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Día del entierro: sábado. A las cinco y media de la tarde salida de la casa mortuoria hasta la iglesia parroquial de: San Vicente de Carres donde a las: Seis de la tarde se celebrará el funeral de cuerpo presente, terminado este se procederá a dar cristiana sepultura en el panteón familiar. Casa mortuoria: Velatorios la Merced- la Traviesa nº4 (Oza dos Ríos).

Carres (Oza Cesuras), 6 de junio del 2026.  Funeraria La Merced