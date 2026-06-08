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Diario de Ferrol

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Manuel Trillo Trillo

(Manolo da Pita) 

Falleció el día 7 de junio de 2026, a los 73 años de edad, confortado con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, hoy lunes, día 8, a las seis de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Ciprián de Vilastose. Tanatorio A Xunqueira: Velador nº 2. C/ O Son, nº 68.

Cee, 8 de junio de 2026.  Tanatorios Grupo Bergantiños