Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Dolores España González

(Viuda de Jesús Gómez Rodríguez) 

Falleció ayer, a los 83 años de edad, confortada con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver hoy miércoles con salida del tanatorio a las seis menos cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Verísimo de Oza. Tanatorio Bergantiños: Velador nº 4. Avda. Finisterre, nº 62 - Carballo - Tel. 981 701 505. Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Oza (Carballo), 10 de junio de 2026.  Tanatorios Grupo Bergantiños