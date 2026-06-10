Dolores España González

(Viuda de Jesús Gómez Rodríguez)

Falleció ayer, a los 83 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver hoy miércoles con salida del tanatorio a las seis menos cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Verísimo de Oza. Tanatorio Bergantiños: Velador nº 4. Avda. Finisterre, nº 62 - Carballo - Tel. 981 701 505. Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Oza (Carballo), 10 de junio de 2026. Tanatorios Grupo Bergantiños