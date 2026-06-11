Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Carmen Tasende Nieto

(Viuda de José Andrade Tasende) 

Falleció anteayer, a los 90 años de edad, confortada con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción, hoy jueves, día once, con salida del tanatorio a las cuatro menos cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Ginés de Entrecruces. Tanatorio Bergantiños: Velador nº 5. Avda. Finisterre, nº 62 (Carballo).

Entrecruces (Carballo), 11 de junio de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños