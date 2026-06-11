Carmen Tasende Nieto

(Viuda de José Andrade Tasende)

Falleció anteayer, a los 90 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción, hoy jueves, día once, con salida del tanatorio a las cuatro menos cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Ginés de Entrecruces. Tanatorio Bergantiños: Velador nº 5. Avda. Finisterre, nº 62 (Carballo).

Entrecruces (Carballo), 11 de junio de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños