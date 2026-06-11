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Diario de Ferrol

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José Luis Caamaño Velo

Falleció el día 10 de junio, a los 78 años, confortado con los Auxilios Espirituales. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. La misa de cuerpo presente se oficiará hoy jueves a la una de la tarde, en la capilla del tanatorio San Antonio de Carballo. A continuación, sus restos mortales serán incinerados en la intimidad familiar. Favores por los que anticipan gracias. Tanatorio San Antonio de Carballo, sala nº 3. Pésames: tanatorios@gruposanantonio.es

Carballo, 11 de junio de 2026 Pompas Fúnebres San Antonio