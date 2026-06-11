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Diario de Ferrol

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José Pereira Rodríguez

(Vecino de Podrizo) 

Falleció el día 9 del corriente, a los 82 años deedad, después de recibir los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver: Hoy jueves a las seis de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación. Iglesia y cementerio parroquiales de Sta. María de Traba. Capilla ardiente: Tanatorio de Coristanco, sala nº 3.

Traba (Coristanco), 11 de junio de 2026 Grupo Funerario Virxe Milagrosa - Sta Marta