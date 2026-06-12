Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Darío Botana Castiñeiras

(Viudo de María Botana Amado) 

Falleció anteayer, a los 82 años de edad,confortado con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy viernes, con salida del tanatorio a las cuatro menos cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio, a continuación, en la Iglesia y cementerio parroquiales de San Paio de Coristanco. Tanatorio Bergantiños: Velador nº 4. Avda. Finisterre, nº 62 (Carballo).

San Paio (Coristanco), 12 de junio de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños