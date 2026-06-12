Darío Botana Castiñeiras
(Viudo de María Botana Amado)
Falleció anteayer, a los 82 años de edad,confortado con los AA.EE.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy viernes, con salida del tanatorio a las cuatro menos cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio, a continuación, en la Iglesia y cementerio parroquiales de San Paio de Coristanco. Tanatorio Bergantiños: Velador nº 4. Avda. Finisterre, nº 62 (Carballo).
San Paio (Coristanco), 12 de junio de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños