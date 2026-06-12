Francisco Javier Picallo Blanco

Falleció el día 4 de junio, a los 52 años, confortado con los Auxilios Espirituales.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. El funeral de cuerpo presente se oficiará hoy viernes a las seis de la tarde, en la iglesia parroquial de San Manuel de Vilar de Couso - Coristanco. A continuación, sus restos mortales serán incinerados en la intimidad familiar, favores por los que anticipan gracias. La salida del tanatorio se efectuará a las cinco y media de la tarde. Tanatorio San Antonio de Agualada, sala nº 1.

Agualada (Coristanco), 12 de junio de 2026 Pompas Fúnebres San Antonio