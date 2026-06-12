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Diario de Ferrol

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Nieves Brandón Bértoa

(Viuda de Santiago Fernández González) (Vecina del lugar de Guntián - Sofán) 

Falleció a los 80 años de edad, confortada con los AAEE. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral de entierro que se celebrará hoy viernes, con salida del tanatorio a las siete menos cuarto de la tarde hacia la iglesia y cementerio parroquiales de San Salvador de Sofán. La familia anticipa las más expresivas gracias. Hogar funerario: Tanatorio Virxe Milagrosa (Sofán).

Sofán (Carballo), 12 de junio de 2026 Grupo Funerario Virxe Milagrosa - Sta Marta