Alfredo López Bello
(Viúvo de Sara Zubiela Canosa) (Nado en As Somozas)
Finou en Elx (Alacant), o día 10 de xuño de 2026, aos 98 anos de idade, confortado cos AA.EE.
l D.E.P. l
A súa familia. Prega unha oración pola súa ánima. Condución do finado, hoxe sábado, día 13, ás seis do serán saída do tanatorio. Funeral de corpo presente na igrexa parroquial Santa Eulalia de Dumbría e enterro deseguido no Cemiterio Municipal de Cores. Casa mortuoria: Tanatorio Municipal de Dumbría, velador nº 1.
Dumbría, 13 de xuño de 2026. Tanatorios Grupo Bergantiños