Andres Vales Crespo

Falleció el día de ayer, a los 93 años de edad, después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Día del entierro: hoy sábado. A las once de la mañana en el tanatorio se celebrará el funeral por el eterno descanso de su alma y terminado este se trasladarán los restos mortales al cementerio municipal de Betanzos. Casa mortuoria: Velatorios La Merced. La Traviesa, nº 4.

Oza Cesuras, 13 de junio de 2026. Funeraria La Merced