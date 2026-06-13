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Diario de Ferrol

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Jesús Rodríguez Ferreiro

(Loureiro) 

Falleció el día 12 de junio, a los 84 años de edad, confortado con los Auxilios Espirituales. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. El funeral de cuerpo presente se oficiará hoy sábado, día 13, a las ocho de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa María de Ardaña (Carballo). A continuación, recibirá sepultura en el cementerio parroquial, . La salida del tanatorio se efectuará a las sieta y media de la tarde. Tanatorio San Antonio de Carballo, sala nº 4.

Ardaña (Carballo), 13 de junio de 2026. Pompas Fúnebres San Antonio