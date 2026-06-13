Jesús Rodríguez Ferreiro
(Loureiro)
Falleció el día 12 de junio, a los 84 años de edad, confortado con los Auxilios Espirituales.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. El funeral de cuerpo presente se oficiará hoy sábado, día 13, a las ocho de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa María de Ardaña (Carballo). A continuación, recibirá sepultura en el cementerio parroquial, . La salida del tanatorio se efectuará a las sieta y media de la tarde. Tanatorio San Antonio de Carballo, sala nº 4.
Ardaña (Carballo), 13 de junio de 2026. Pompas Fúnebres San Antonio