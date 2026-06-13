Micaela León Romero

(Viuda de Germinal)

Falleció el día 12 de junio, a los 89años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, hoy sábado, día 13, a las cinco menos cuarto de la tarde, salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Marcos de Corcubión y, a continuación, incineración en el crematorio de Bértoa (Carballo). Tanatorio A Xunqueira: Velador nº 4.

Cee, 13 de junio de 2026. Tanatorios Grupo Bergantiños