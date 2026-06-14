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Diario de Ferrol

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 Herminia Castro Lourido

Falleció el día 12 de junio de 2026, a los 75 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, DOMINGO día 14, a las seis de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de Nosa Señora do Mar do Ézaro y sepelio a continuación en el cementerio de dicha parroquia. Tanatorio A Xunqueira - Velador Nº 2. O Son, Nº 68 - Tel. 981 746 030.

Cee, 14 de junio de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños