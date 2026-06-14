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Diario de Ferrol

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 José Caamaño Fenández

(Pepe do Joriño, viudo de Natalia Soledad Sande Rama)

Falleció el día 12 de junio de 2026, a los 92 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver: Domingo día 14 a las tres y media de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación. Iglesia y cementerio parroquiales de Santa Columba de Carnota. Tantorio Carnota: Velador nº 3. Tel. 981 857 331. Agra dos Portos s/n.

Carnota, 14 de junio de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños