Manuel Castro Lozano
Falleció el dia 13 de junio de 2026, a los 83 años de edad confortado con los SS.SS.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oracion por el eterno descanso de su alma. Día y hora del entierro hoy domingo a las siete menos cuarto de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de Santiago Apóstol de Sísamo. Sepelio a continuacion en el cementerio parroquial, favores que agradecen. Casa mortuoria: Tanatorio San Antonio-Carballo (sala nº 1).
Sísamo (Carballo), 14 de junio de 2026 P.F. San José de Carballo, S.L.