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Diario de Ferrol

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Manuel Castro Lozano

Falleció el dia 13 de junio de 2026, a los 83 años de edad confortado con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oracion por el eterno descanso de su alma. Día y hora del entierro hoy domingo a las siete menos cuarto de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de Santiago Apóstol de Sísamo. Sepelio a continuacion en el cementerio parroquial, favores que agradecen. Casa mortuoria: Tanatorio San Antonio-Carballo (sala nº 1).

Sísamo (Carballo), 14 de junio de 2026 P.F. San José de Carballo, S.L.