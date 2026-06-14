 Manuel Varela Balsa

(Natural de Cereixa - Coristanco)

Falleció en el día de ayer a los 61 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver: Hoy domingo día 14 a las seis menos cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación. Iglesia y cementerio parroquiales del Divino Salvador de Erbecedo. Capilla ardiente: Tanatorio de Coristanco, sala nº 3.

Erbecedo (Coristanco), 14 de junio de 2026 Grupo Funerario Virxe Milagrosa - Sta Marta