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Diario de Ferrol

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  María del Carmen Casás Cotelo

(Viuda de Jesús García Fariña)

Falleció el día 12 de junio, a los 88 años de edad, confortada con los Auxilios Espirituales.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. El funeral de cuerpo presente, se oficiará hoy domingo, día 14 de junio, a las cinco y cuarto de la tarde, en la iglesia parroquial San Juan Bautista de Carballo. A continuación recibirá sepultura en el cementerio municipal. Favores por los que anticipan gracias. La salida del tanatorio se efectuará a las cinco de la tarde. Tanatorio San Antonio de Carballo, sala nº 2.

Carballo, 14 de junio de 2026 Pompas Fúnebres San Antonio