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Diario de Ferrol

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 Adrián Gerpe Pita

Falleció anteayer, a los 36 años de edad, confortado con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy lunes con salida del tanatorio a las seis de la tarde. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Carballo. Sepelio, a continuación, en el cementerio municipal de dicha Villa. Tanatorio Bergantiños: Velador nº 3. Avda. Finisterre, nº 62 – Carballo – Tel. 981 701 505. Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Carballo, 15 de junio del 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños