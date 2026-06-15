  Alicia Castro Varela

(Casa Zarralleiro da Ponte)

Falleció anteayer, a los 91 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción, hoy lunes, con salida del tanatorio a las cuatro y media de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio, a continuación, en la iglesia y cementerio parroquiales de Santa María de Bértoa-Carballo. Tanatorio Bergantiños: Velador nº 4. Avda. Finisterre, nº 62 – Carballo – Tel. 981 701 505. Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Bértoa (Carballo), 15 de junio de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños