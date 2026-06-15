 José Castro Gómez

Falleció ayer, a los 84 años de edad, confortado con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver hoy lunes con salida del tanatorio a las cuatro de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la Iglesia y cementerio parroquiales de Nuestra Señora de Los Remedios de Corme - Puerto.Tanatorio de Ponteceso: Velador nº 2. C/ Aduana, s/n. Tel. 981 714 639. Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Corme, 15 de junio de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños