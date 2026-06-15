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Diario de Ferrol

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 Mercedes Varela García

(Viuda de Silvestre Súarez Doldán)

Falleció ayer, a los los 90 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver hoy lunes con salida del tanatorio a las seis de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Martín de Cores. Tanatorio de Ponteceso: Velador nº 3. C/ Aduana, s/n. Tel. 981 714 639. Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Cores (Ponteceso), 15 de junio de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños