José Borrazás Mato

(Viudo de Doña Amparo Fariña Pose)

Falleció el día 18 de junio, a los 99 años, confortado con los Auxilios Espirituales.

l D.E.P. l

Su familia.

Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. El funeral de cuerpo presente se oficiará hoy viernes, a las cinco y cuarto de la tarde, en la iglesia parroquial san Juan Bautista de Carballo. A continuación, recibirá sepultura en el cementerio municipal de dicha villa. Favores por los que anticipan gracias. La salida del tanatorio se efectuará a las cinco de la tarde. Tanatorio San Antonio de Carballo, sala nº 4.

Carballo, 19 de junio de 2026 Pompas Fúnebres San Antonio