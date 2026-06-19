Cándida Carrillo Chouciño

Falleció el 29 de mayo, en Alemania, a los 90 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia.

RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy, viernes, con salida del tanatorio a la once y cuarto de la mañana. Funeral de cuerpo presente y sepelio, a continuación, en la iglesia y cementerio parroquiales de San Julián de Malpica de Bergantiños. Tanatorio de Malpica: Velador nº 3.

Malpica de Bergantiños, 19 de junio de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños