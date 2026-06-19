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Diario de Ferrol

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María Martínez Figueroa

(Viúva de Manuel Vidal Castro) 

Faleceu antonte aos 97 anos de idade, confortada cos AA.EE.

 l D.E.P. l

A súa familia. 

PREGA unha oración pola súa ánima. A condución do cadaleito terá lugar hoxe venres, con saída do tanatorio ás seis da tarde cara á igrexa e cemiterio parroquiais de San Eleuterio de Tella, onde se celebrará o funeral de corpo presente e, deseguido, o sepelio dos seus restos mortais. Tanatorio de Ponteceso: Velador nº 3. C/ Aduana, s/n.

Tella (Ponteceso), 19 de junio de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños