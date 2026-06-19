Oliva Vázquez Souto

(Vecina de Evas - Sofán)

Falleció anteayer, a los 85 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy viernes, con salida del tanatorio a las cinco menos cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la Iglesia y cementerio parroquiales de San Salvador de Sofán (Carballo). Tanatorio “Virxe Milagrosa” - Sofán: Velador nº 2.

Sofán (Carballo), 19 de junio de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños