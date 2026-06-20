Alfonso Porteiro Velo
(Natural de Arixón) (Vecino de Arteixo)
Falleció en el día de ayer, a los 86 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver: Hoy domingo día a las tres y media de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación. Iglesia y cementerio parroquiales de San Mamed y Sta. Minia de Seavia. Capilla ardiente, tanatorio de Coristanco sala nº 3.
Seavia (Coristanco), 21 de junio de 2026 Grupo Funerario Virxe Milagrosa - Sta Marta