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Diario de Ferrol

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Alfonso Porteiro Velo

(Natural de Arixón) (Vecino de Arteixo) 

Falleció en el día de ayer, a los 86 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver: Hoy domingo día a las tres y media de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación. Iglesia y cementerio parroquiales de San Mamed y Sta. Minia de Seavia. Capilla ardiente, tanatorio de Coristanco sala nº 3.

Seavia (Coristanco), 21 de junio de 2026 Grupo Funerario Virxe Milagrosa - Sta Marta