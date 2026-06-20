Antonio Cerqueiro Lamas

(Vecino de Arcay de Abaixo - Gorgullos)

Falleció el día de ayer, a los 69 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver: hoy sábado. La salida del Tanatorio San Xulián de Tordoia se efectuará a las siete y media de la tarde. Funeral de cuerpo presente en la iglesia y cementerio parroquiales de Santa Eulalia de Santaia de Gorgullos. Por cuyos favores, la familia anticipa las más expresivas gracias. Casa mortuoria: Tanatorio San Xulián de Tordoia. Túmulo nº 1.

Gorgullos (Tordoia), 20 de junio de 2026. Funeraria San Xulián