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Diario de Ferrol

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José Fraga Bello

(Vecino de A Espiñeira - Xesteda) 

Falleció el día 18 de junio, a los 72 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver: Hoy, sábado. La salida del Tanatorio San Xulián de A Silva se efectuará a las cuatro de la tarde. Funeral de cuerpo presente y entierro en la iglesia y cementerio parroquiales de Santa Columba de Xesteda. Casa mortuoria: Tanatorio San Xulián de A Silva. Túmulo nº 1.

Xesteda (Cerceda), 20 de junio de 2026.  Funeraria San Xulián