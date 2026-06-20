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Diario de Ferrol

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María Elena Pérez Martínez

(Elena de Rumbo) 

Falleció el día 20 de junio, a los 71 años de edad, confortado con los Auxilios Espirituales 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. El funeral se oficiará el domingo, día 21 a la siete y cuarto de la tarde en la iglesia parroquial de San Martín de Lestón. A continuación sus restos mortales serán incinerados en la intimidad familiar, favores por los que anticipan gracias. La salida del tanatorio se efectuará a las siete de la tarde. Tanatorio San Antonio de Paiosaco, sala nº 2.

Paiosaco (A Laracha), 21 de junio de 2026 Pompas Fúnebres San Antonio