Antonio Iglesias Varela

Falleció ayer, a los 88 años de edad, confortado con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy domingo, con salida del tanatorio a las seis menos cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Martín de Razo (Carballo). Tanatorio Bergantiños: Velador nº 3. Avda. Finisterre nº 62, Carballo. Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Razo (Carballo), 21 de junio de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños