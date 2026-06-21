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Diario de Ferrol

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Antonio Iglesias Varela

Falleció ayer, a los 88 años de edad, confortado con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy domingo, con salida del tanatorio a las seis menos cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Martín de Razo (Carballo). Tanatorio Bergantiños: Velador nº 3. Avda. Finisterre nº 62, Carballo. Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Razo (Carballo), 21 de junio de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños