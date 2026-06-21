Gimena Pompella Lamela Lestón

(Maruja de Lamela) (Viuda de Manuel González Cambeiro)

Falleció el día 20 de junio de 2026, a los 83 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, domingo día 21, a las ocho menos cuarto de la tarde salida del tanatorio. Celebración de la palabra de cuerpo presente en la iglesia parroquial de Santa Eulalia de Brens y sepelio a continuación en el cementerio vecinal de dicha parroquia. Nota: El funeral será el martes día 23 a las seis de la tarde. Tanatorio A Xunqueira. Velador nº 4. O Son nº 68.

Brens (Cee), 21 de junio de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños