Raúl Longueira Verdiñas

Falleció anteayer, a los 80 años de edad, confortado con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy domingo, con salida del tanatorio a las cuatro y media de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Martín de Razo. Tanatorio Bergantiños: Velador nº 4. Avda. Finisterre nº 62, Carballo. Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Razo (Carballo), 21 de junio de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños