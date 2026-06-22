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Diario de Ferrol

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Plácido Buiturón Díaz

(Plácido do Pote)

 Falleció el día 21 de junio de 2026, a los 93 años de edad, confortado con los AA.EE.

 l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, lunes día 22 a las cinco menos cuarto de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de Santa María de las Arenas. Tanatorio Finisterre Velador N.º 2. C/ Ara Solis Nº44 - Telf. 981746030.

Fisterra, 22 de junio de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños