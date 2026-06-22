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Diario de Ferrol

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Ventura Vidal Rodríguez

(Turosa)

 Falleció el día 21 de junio de 2026, a los 96 años de edad confortada con los AA.EE

. l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, lunes día 22 a las seis y cuarto de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Pedro de Ponte do Porto y a continuación sepelio en el cementerio vecinal de dicha parroquia. Tanatorio da Ponte do Porto - Velador Nº 2. Rúa da Esquipa S/N – Tlf. 981 74 60 30.

Ponte do Porto, 22 de junio de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños