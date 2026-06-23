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Diario de Ferrol

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Antonio Andrade Cancela

Falleció el día 21 de junio, a los 87 años de edad, confortado con los Auxilios Espirituales.

lD.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. El funeral de cuerpo presente, se oficiará martes, día 23 de junio, a las seis y cuarto de la tarde, en la Iglesia San Ginés de Entrecruces - Carballo. A continuación, recibirá sepultura en el cementerio parroquial, favores por los que anticipan gracias. La salida del tanatorio se efectuará a las seis menos cuarto de la tarde. Tanatorio San Antonio de Carballo, sala 2.

Entrecruces - Carballo, 23 de junio de 2026. Pompas Fúnebres San Antonio