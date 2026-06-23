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Diario de Ferrol

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Antonio Villar Santiago

(Antonio de Valente) (Viudo de Benedicta Doldán Castro) 

Falleció ayer, a los 91 años de edad, confortado con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy martes, con salida del tanatorio a las cinco y cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Martiño de Cambre. Tanatorio de Malpica: Velador nº 3.

Malpica de Bergantiños, 23 de junio de 2026.  Tanatorios Grupo Bergantiños