Antonio Villar Santiago

(Antonio de Valente) (Viudo de Benedicta Doldán Castro)

Falleció ayer, a los 91 años de edad, confortado con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy martes, con salida del tanatorio a las cinco y cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Martiño de Cambre. Tanatorio de Malpica: Velador nº 3.

Malpica de Bergantiños, 23 de junio de 2026. Tanatorios Grupo Bergantiños