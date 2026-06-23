Dolores Álvarez Gómez

(Viuda de José Pensado García - Mayordomo de Mira )

Falleció anteayer, a los 99 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy martes, con salida del tanatorio a las cuatro y media de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Mamed de Seavia–Coristanco. Tanatorio Bergantiños: Velador nº 4.

Seavia - Coristanco, 23 de junio de 2026. Tanatorios Grupo Bergantiños