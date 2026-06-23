Manuel Juan Trillo Lema

(Viudo de Carmen Santos Rodríguez)

Falleció el día 21 de junio de 2026 a los 88 años de edad, confortado con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, martes día 23, a las cuatro y media de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Félix de Caberta. Tanatorio A Xunqueira - Velador N.º 4. O Son, Nº 68 - Telf. 981746030.

Cee, 23 de junio de 2026. Tanatorios Grupo Bergantiños