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Diario de Ferrol

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Felisa Marzoa Rey

(Viuda de Eladio Esmoris López) 

Vecina de A Santa Margarita (Montemayor), falleció a los 89 años de edad, confortada con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral de entierro que se celebrará hoy con salida del tanatorio a las siete menos cuarto de la tarde hacia la capilla y cementerio parroquiales de Santa Margarita de Montemayor. Hogar Funerario: Tanatorio Virxe Milagrosa, A Silva. La familia anticipa las más expresivas gracias.

Montemayor (A Laracha), 25 de junio 2026.  Grupo Funerario Virxe Milagrosa - Santa Marta