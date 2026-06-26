José Antonio Regueira Arantón
Falleció el día 13 de junio en Suiza, a los 68 años de edad, confortado con los AA.EE.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy viernes, con salida del tanatorio a las seis menos cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio, a continuación, en la iglesia y cementerio parroquiales de Santa Mariña de Lemaio, A Laracha. Tanatorio de Laracha: Velador nº 2. C/ Gándara nº 1, A Laracha. Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com
Lemaio (A Laracha), 26 de junio de 2026. Tanatorios Grupo Bergantiños