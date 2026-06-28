Carmen Alcira García Varela

(Hermencina) (Viuda de Jesús Horacio Sánchez Castro)

Falleció ayer, a los 91 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy, domingo, con salida del tanatorio a las cinco y media de la tarde. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Carballo. Sepelio, a continuación, en el cementerio municipal de dicha villa. Tanatorio Bergantiños: Velador nº 4.

Carballo, 28 de junio del 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños